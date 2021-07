Opp- og nedtur for Næss/Rønningen – klar for medaljeseilas

ntbsport

De måtte prestere i den siste innledende seilasen bare for å ta seg videre til medaljeseilasen og greide det med 7.-plass. De er på 9.-plass, og ti båter får være med i den avsluttende seilasen mandag.

Næss/Rønningen var tredje best i den første av tre oppsatte seilaser lørdag. Sammenlagt var de da oppe på 7.-plass og med medaljeplass innen rekkevidde. 19.-plassen på den neste seilasen, deres dårligste så langt i OL, spolerte det håpet.

Etter 7.-plass i 12. seilas har de plassiffer 96. Ledertrioen har 70, 71 og 73 og er utenfor rekkevidde.

Anders Pedersen seilte inn til femteplass i den sjuende seilasen i Europajolle, 1.52 minutt bak vinneren Josh Junior fra New Zealand. Sammenlagt er han på 9.-plass etter sju av ti innledende seilaser. Han ligger dermed an til å ta seg videre til medaljeseilasen, selv om det er et stykke opp til medaljeplass.

