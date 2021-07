OL-mareritt for Djokovic – tapte en bronsekamp og mistet den andre med skade

ntbsport

Dagen etter at han tapte semifinalene både i single og mixed double måtte Djokovic finne seg i å avslutte OL uten medalje. Etter å ha tapt Carreño-Busta i en nesten tre timer lang kamp i heten, måtte han trekke seg fra bronsekampen i mixed double med vond skulder.

Nå er spørsmålet hva det betyr for hans mulighet til å bli tredje mann med seier i alle fire Grand Slam-turneringer i et kalenderår.

– Jeg håper OL-deltakelsen ikke vil skape fysiske problemer for meg i US Open, men jeg kan ikke være sikker på det akkurat nå, sa Djokovic.

– Jeg angrer ikke på at jeg gjorde et forsøk. Når man spiller for landet sitt må man gi alt, sa han.

Brutt tre ganger

Djokovic tapte det første settet etter at Carreño-Busta brøt serven hans på stillingen 2-2. Serberen slo imidlertid tilbake i sett nummer to, der det måtte tiebreak til etter at begge holdt serven seks ganger på rad.

I det tredje og avgjørende settet brøt Carreño-Busta serven til Djokovic både til 1-0 og 3-0, og han kunne dermed serve seg inn til bronsemedalje.

Etter at Djokovic tapte en ballveksling i det siste settet kastet han racketen opp på tribunen i frustrasjon.

Like etter at Carreño-Busta sikret seg 3-0-ledelse var racketen til Djokovic på farten igjen. Denne gangen var det nettet som fikk unngjelde.

Djokovic avverget fem matchballer, men etter to timer og 47 minutter måtte han gi tapt.

Utmattelse

Fredag røk muligheten til å oppnå en så kalt «Golden Slam» for Djokovic da han tapte for tyske Alexander Zverev i semifinalen. Golden Slam innebærer at spilleren vinner alle fire Grand Slam-turneringene samt OL-gull i løpet av ett kalenderår. Ingen mann har greid det.

Djokovic hadde US Open igjen etter OL for å klare bragden. Fredag ble det semifinaletap også i mixed double sammen med Nina Stojanovic.

– Jeg leverte ikke, verken i går eller i dag. Nivået på spillet mitt falt, delvis på grunn av fysisk og psykisk utmattelse, sa Djokovic.

Det ble opplyst at en vond skulder var årsak til at han trakk seg fra bronsekampen i double.

Dermed fikk australske Ashleigh Barty og John Peers bronsen, mens Djokovic reiser tomhendt hjem.

Nevnte Zverev møter russiske Karen Khatsjanov i finalen i single for menn søndag.

