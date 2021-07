Hovland ute av medaljekampen: – Ikke mye som gikk veien

ntbsport

Før søndagens sisterunde er Hovland fem slag under par. I skrivende stund holder det til en delt 32.-plass, og det er hele åtte slag opp til Xander Schauffele. Amerikaneren og flere andre spillere i toppen har flere hull igjen og kan øke avstanden.

– Det var ikke så mye som gikk veien i dag, men jeg følte jeg kjempet så godt jeg kunne, sa Hovland til Discovery.

Han medga at medaljeracet ser kjørt ut for hans del.

– Ja. Det er litt for langt unna, om ikke jeg spiller min livs runde i morgen.

Tre bogeyer, tre birdier og resten par vitnet om en dag der Hovland slet med å få spillet til å flyte. To av bogeyene kom på rundens to første hull.

Dårlige slag

Den elendige åpningen gjorde at Hovland måtte få fram noe ekstraordinært for å melde seg på igjen i kampen om edelt OL-metall. Birdien på det 6. hullet var sånt sett en god start på «prosjekt opphenting».

Men det monnet ikke. Et nytt tilbakeslag kom da Hovland startet rundens siste halvdel med en bogey på det 10. hullet. Han rettet opp skaden med en umiddelbar birdie, og den tredje kom på hull 15.

– Jeg misser en del korte putter som holder litt momentum tilbake. Jeg slår et par dårlige slag her og der, men jeg føler ikke at spillet er helt ute, mente Hovland om egen prestasjon.

På par

Norges andre OL-deltaker i golf, Kristian Krogh Johannessen, var blant spillerne som måtte starte lørdagen ekstra tidlig for å fullføre runden fra dagen før. Dårlig vær og forsinkelser sørget for det. En bogey på siste hull la en demper på Johannessens ellers så solide avslutning.

I likhet med Hovland innledet han 3. runde med en tidlig bogey, men 26-åringen slo umiddelbart tilbake med tre birdier på rappen. Tre hull senere kom det en ny.

Johannessen startet runden på hull 10. Han fikk til seks birdier, men måtte også tåle fem bogeyer og til slutt en dobbeltbogey på siste hull. Etter tre runder er han på par, som i øyeblikket holder til en delt 50.-plass.

