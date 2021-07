Vålerenga henter rutinert venstreback

ntbsport

Det opplyser Vålerenga om på sine nettsider.

Nåværende venstreback Sam Adekugbe forlater Vålerenga 1. august etter storspill i Eliteserien. Nå er det klart at nordmakedonske Leonard Zuta blir hans erstatter på backplassen.

Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo gleder seg over at svenskfødte Zuta, som har spilt 15 landskamper for Nord-Makedonia, er klar for de blå.

– Vi har sett etter en etablert spiller som holder høyt skandinavisk nivå, og det får vi i Zuta, sier Fagermo til egen klubb.

Zuta har spilt 70 kamper i Allsvenskan og spilte 22 kamper for Lecce i Serie B forrige sesong.

