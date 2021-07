Ruud klar for sin tredje strake ATP-finale – vant semifinalen i strake sett

ntbsport

Kampen i Kitzbühel endte 6-3, 6-6 (9-7) i nordmannens favør.

– Det var tett mot slutten. Det var mange følelser og mye nerver. Jeg er superglad for å vinne, sa Ruud til arrangøren etter kampen.

– Arthur har en stor serve, han går fullt inn på de fleste skudd, men jeg var klar for det. Jeg hadde bedre intensiteten i beinarbeidet i dag, og jeg gjorde ikke like mange feil som i går, sa han.

Ruud møter Pedro Martinez i finalen lørdag. Slår han spanjolen tar han sin tredje strake ATP-tittel. Nordmannen, som valgte å stå over OL til fordel for grusturneringer i Europa, kom til Østerrike fra seier i svenske Båstad og sveitsiske Gstaad de siste to ukene.

– Planen er å sove lenge, få godt med hvile og bli klar for morgendagen. Det blir en spennende dag, min tredje finale på tre uker, sa Ruud.

Regn

Ruud startet kampen sterkt og brøt franskmannen allerede ved første mulighet. Etter å ha holdt sine tre første, mens Rinderknech holdt sitt andre game, ledet 22-åringen 4-1 da regnvær stanset oppgjøret.

Kampen, som startet litt etter klokken 16, ble stanset klokken 16.30. Ikke før klokken 18.30, om lag to timer etter, kunne kampen gjenopptas.

De to kamphanene vant begge sine to første servegame etter pausen, og Ruud sikret seg dermed det første settet

I andre sett fulgte de to hverandre hele veien til 6-6, og settet gikk til tiebreak. Der fikk Ruud to matchballer på stillingen 6-4, men franskmannen reddet unna.

På ledelsen 8-7 brøt Ruud Rinderknechs serve og sikret finaleplassen.

Lang vei

Turneringen i Østerrike er den siste på grus i årets sesongen på ATP-touren.

I de østerrikske alpene ble Casper Ruud satt skikkelig på prøve allerede i sin første kamp da han møtte Mario Vilella i 2. runde. Han var derimot igjen best da det gjaldt igjen og vant 7-5, 5-7, 6-4.

Ruud så ut til å få juling av svenske Mikal Ymer (rangert som 99 i verden) i kvartfinalen torsdag, men hentet seg inn og vant 2-1.

Han tapte det første settet 3-6, og måtte få behandling i en medisinsk timeout i det andre. Det så ut til å være høyre skulder og overarm Ruud slet med. Han greide likevel å sikre settseier i tiebreak og vant siste sett 6-1.

(©NTB)