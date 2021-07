Operasjoner og utfordringer på løpende bånd for Sølv-Borch: – Helt absurd

ntbsport

Borchs oppladning til finalen i singlesculler var nær perfekt med seier i forsøksheatet, kvartfinalen og semifinalen. I finalen ble den greske overraskelsen Stefanos Ntouskos for sterk, mens Damir Martin tok bronsemedaljen for Kroatia.

Gullet var målet for Borch, men 31-åringen var likevel fornøyd med sølvet, ett hakk opp fra forrige OL der det ble bronse med lagkamerat og hortenser Olaf Tufte.

Med en norsk melkesjokolade i hånden møtte han pressen i den trykkende heten i Tokyo. Den søte godbiten er det nok noen andre i roleiren som får glede av.

– Jeg sluttet å spise sjokolade i 2017 og har ikke tatt en bit siden, sa han med OL-medaljen hengende rundt halsen.

Med sølvløpet sørget 31 år gamle Borch for at landslagstrener Johan Flodins målsetting om medalje i hvert mesterskap ble oppfylt.

– Det har vært en blytung vei til her vi er i dag. Jeg sier vi. Alle er med meg i båten. Hele støtteapparatet og alle på laget. Man kan si at jeg skal bære presset og æren videre, og det er helt greit for meg. jeg presterer best under press. Det har i så fall vært en ære å avslutte dette mesterskapet med medalje for hele laget, sa Borch.

Horten-roeren knivet i starten med Danmark-roeren Sverre Nielsen om å være i tet. Han var fire hundredeler bak etter 500 meter, mens det var 43 hundredeler opp til Ntouskos etter 1000. I mål var Borch 1,21 sekunder bak gullet. Det var det han hadde å gi.

– Jeg aner ikke hva jeg skulle dratt opp av hatten. Jeg kikket nedi, og der var det tomt.

Fire operasjoner

Etter bronsen med Tufte i 2016 var Borch klar for å gå over til singlesculler, men duoen fortsatte mot VM i 2017. Det gikk ikke veien. Etter det ble fokuset rettet mot Tokyo i 2020. Det gikk kort tid før den første operasjonen i menisken, og deretter fulgte tre nye operasjoner.

– Det har ikke stått på utfordringer, sa Borch mens han radet opp alle hindringene som har kommet på hans vei fram mot OL-sølvet.

En operasjon i albuen i 2017, den samme menisken en gang til og en operasjon i bihulene måtte han også gjennom.

– Jeg er ganske sikker på at jeg vant EM og VM (i 2018) med røket menisk, sa han.

– Jeg har lært mye av det. Det er mye jeg har trent før, som jeg nå ikke kan. Jeg kan ikke jogge. Det er masse styrkeøvelser jeg ikke kan. Jeg har blitt tvunget i en situasjon der jeg må tenke nytt. Det er nytenkningen som har brakt meg dit jeg er i dag, forklarte Horten-roeren.

Oppi de fysiske problemene har Borch også vært gjennom alvorlig sykdom i nær familie og et samlivsbrudd.

– Helt absurd, sa han om de siste årene.

Overrasket gullvinner

Finaletriumfen til greske Ntouskos er blant Tokyo-lekenes største skreller. For to år siden ble 24-åringen bare nummer elleve i VM, men Borch har delvis vært klar over ham i Tokyo.

– Han kan ro noen raske løp, men jeg hadde ikke tatt så høyde for at han kunne spurte og svare på det jeg gjorde de siste 200 meterne.

Selv hadde grekeren vanskeligheter for å ta innover seg bragden han hadde gjort.

– Dette var uventet. Jeg trodde før OL at medaljekampen kom til å stå mellom (Oliver) Zeidler, Borch og Sverri (Nielsen). Det er ikke til å tro at jeg kom foran alle tre, sa Ntouskos.

Zeidler sviktet for øvrig stort i torsdagens semifinale og røk ut. Tyskeren måtte dagen derpå nøye seg med å vinne B-finalen og bli nummer sju totalt.

Klemmet sjefen

Flodin møtte sin elev umiddelbart etter at han kom opp fra vannet. De ga hverandre en god klem.

– Det er enestående å håndtere en slik situasjon. Jeg vet hvor stort en OL-finale er, sa Flodin.

Landslagstreneren mente det var et perfekt utført løp av Borch. Han understrekte at et sølv ikke var et nederlag.

– Vi satser på gull, men det vil være feil å ikke være fornøyd med dette, sa svensken.

Nå er det Paris 2024 som lyser i det fjerne for Borch, som har tre OL-deltakelser på CV-en. De har gitt ham 7.-plass, bronse og sølv. Han er motivert, men veien mot Paris er fremdeles usikker.

