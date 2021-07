OL over for Henrik Christiansen – slått ut på 1500 meter

ntbsport

1500-meteren var Christiansens siste mulighet til å ta seg til en OL-finale under sommerlekene i Japan.

Den norske svømmeren kom godt i gang og imponerte stort i første halvdel av konkurransen. Da lå han som nummer tre.

Lillestrøm-gutten fikk det imidlertid langt tøffere på den andre halvdelen og fikk store problemer de siste 750 meterne. Tiden ble 15.11,14. Det var langt bak hans personlige rekord på distansen på 14.45,35.

Dermed røk finalebilletten for Christiansen i øvelsen han ble nummer åtte i under OL i Rio for fem år siden.

Tyskeren Florian Wellbrock vant nordmannens heat med tiden 14.48,53.

Det norske svømmehåpet Christiansen har ikke funnet formen i Japan. Heller ikke på 400 og 800 meter fri var han nær å sikre seg en finaleplass.

Nå må romerikingen rett fokuset mot nye oppgaver.

(©NTB)