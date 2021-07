Hynne til OL-semifinale på 800 meter – hjalp konkurrent med å ta av skoene

ntbsport

Det er ett steg videre enn for fem år siden. I Rio-lekene røk Hynne ut i kvalifiseringen på distansen.

31-åringen la seg langt framme tidlig. Det var et taktisk smart valg. Mot slutten stivnet hun, men semifinaleplassen var ikke i fare. 2.00,76 var tredje best i heatet, og dermed var hun direktekvalifisert til det neste steget.

– I dag må vi si oss fornøyd, sa Hynne til det norske pressekorpset i mixed zone.

Det kunne virke som hun hadde trøbbel under oppvarmingen, men slik var det ikke.

– Jeg var spent. Vi starter showet, og jeg har lyst til å gjøre det best mulig. Det er det mange som ønsker, og det er gøy å komme i gang. Forøk er alltid spennende. Jeg fikk gjennomført etter planen. Det var nærmest perfekt etter hva vi ønsket.

Underveis kjente hun at det var flere som ville videre, og det var et tidspunkt at hun tenkte det ville gå helt galt der inne ved listen.

– Jeg tenkte at jeg kunne tryne her, og jeg måtte passe på at det ikke skjedde. Da ville det ha vært game over, sa Hynne.

Inntok hjelperolle

Etter løpet måtte Hynne ta på seg en hjelpende rolle. Noélie Yarigo fra Benin fikk ikke av skoene ved egen hjelp. Hun måtte sitte i rullestol på vei ut av stadion.

– Jeg tror hun vrikket foten i det hun var i mål om jeg ikke så feil. Vi må prøve å hjelpe og ta vare på hverandre, og så sprite hendene veldig godt etterpå.

Hynne tror det var en fordel at hun var spent og at hun hadde nerver.

– Dette kjennes godt, men jeg har mer å komme med. Jeg skal om spille meg opp og være klar for løpet i morgen. Jeg er i god form og vet at jeg kan gjøre jobben som skal til. Jeg følte at jeg gjorde en veldig god jobb i dag.

Bedre gjennom sommeren

De tre beste fra hvert av fredagens seks heat gikk direkte videre til OL-semifinalene lørdag. I tillegg avanserte ytterligere seks løpere på tid.

Hynne løp i heat nummer to, og der hadde hun bare jamaicanske Natoya Goule (1.59,83) og nevnte Yarigo (2.00,11) foran seg på resultatlistene.

Hynne har løpt seg gradvis bedre gjennom sesongen. Tidligere i sommer gjorde telemarkingen årsbeste med 1.59,82 i Diamond League-stevnet i Stockholm. Hun har 1.58,10 som personlig rekord.

Finalen på 800 meter for kvinner avvikles tirsdag klokken 14.25.

