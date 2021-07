Hege Riise etter dramatisk OL-exit: – Vi er knust akkurat nå

ntbsport

Dermed er OL-eventyret over for Hege Riises britiske mannskap. Det hjalp ikke at britene presset på for utligning og straffesparkkonkurranse mot slutten av annen ekstraomgang. Offensiven bar ikke nok frukter.

– Vi er knust akkurat nå. Det er hardt å tape en kamp på denne måten. Vi var godt forberedt, og vi spilte bra i mesteparten av kampen, sa landslagssjef Riise ifølge BBC.

– Vi skapte mange sjanser. Vi burde ha utnyttet noen av dem, og nå føles det bare tøft, fortsatte hun.

Den norske fotballprofilen mente tapet var et felles ansvar.

– Vi vinner og taper sammen, så det er ingen som har skylden, sa Riise.

Startet bra

Britene skjøt riktignok ut av startblokkene i OL-kvartfinalen mot Australia. Tre stolpetreff før det var passert 25 minutter var fasiten, men Riises jenter maktet ikke å finne nettmaskene.

I stedet var det Australia som kunne strekke hendene i været, etter at Alanna Kennedy var høyest på en corner og stanget de gulkledde i ledelsen ti minutter før pause.

Så var det duket for Ellen White-show. 12 minutter ut i den andre omgangen utlignet den britiske målsniken, før hun sendte britene i ledelsen åtte minutter senere og noterte seg for sitt femte mål så langt i lekene.

Dermed så mye ut til å gå Storbritannias vei, men Sam Kerr ville det annerledes. Ett minutt før fulltid satte Chelsea-spissen inn utligningen som sikret spilleforlengelse.

Straffebom

I ekstraomgangene fikk Caroline Weir en gyllen mulighet fra straffemerket for Storbritannia, men forsøket ble for enkelt. Minuttet senere falt avgjørelsen i semifinalen. Mary Fowler tok ansvar først og sendte de gulkledde i føringen, før Sam Kerr økte til 4–2 to minutter senere.

Ellen White scoret like etter sitt tredje mål i kampen og tente håpet for britene, men australierne kunne til slutt juble.

Hege Riises OL-eventyr fikk dermed en brå slutt. Laget tangerte deres beste resultat fra tidligere i sommerlekene. Kvartfinale ble det også på hjemmebane i 2012.

Semifinalen spilles mandag 2. august. Der venter Sverige for Australia.

