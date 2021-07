Dette skjer i OL i natt

ntbsport

Tredje runde i golf

Viktor Hovland og Kristian Krogh Johannessen fortsetter den olympiske golfturneringen. Først skal Krogh Johannessen og de andre som fikk sin runde avbrutt fredag fullføre runden fra klokken 0.45, før tredje runde tar til omtrent klokken 2.30.

Hovland spilte i likhet med torsdag lenge bra fredag med fire birdier på de åtte første hullene, men takket være bogey på hull ni og 18 er han på delt 15.-plass, fem slag under par og seks slag bak leder Xander Schauffele.

Kvalifisering i friidrett

Amalie Iuel (2.00) og Line Kloster (2.32) skal begge prøve å kvalifisere seg for semifinale på 400 meter hekk. Stavhopper Sondre Guttormsen skal forsøke å sikre finalebilletter. Hopper han over 5,80 meter, som er centimeteren under hans personlige rekord, er han direkte kvalifisert. Om ikke må han håpe på å være blant de tolv beste.

Avgjørende seilaser

Marie Næss og Helene Rønningen skal ut i sine tre siste ordinære seilaser i 49er FX-klassen. Etter god seiling fredag er duoen på 10.-plass sammenlagt, den siste plassen som gir deltakelse i det avgjørende medaljeseilaset.

Skyte-kvalifisering

Jeanette Hegg Duestad og Jenny Stene skal til dyst i kvalifiseringen til rifle helmatch klokken 5. Duestad imponert i luftrifle, men endte opp den sure 4.-plassen. Begge de norske skal normalt være bedre i rifle helmatch.

