Van Dijk gjorde comeback etter skaden

Van Dijk mistet store deler av forrige sesong da korsbåndet ble revet av da Everton-keeper Jordan Pickford taklet ham 17. oktober i fjor. Uten giganten endte Liverpool på en skuffende tredjeplass i serien.

Derfor var det knyttet unormalt stor spenning til torsdagens treningskamp mot Hertha Berlin. 70 minutter ut i kampen kom øyeblikket Liverpool-fansen ventet på. Da ble både van Dijk og Joe Gomez, som også har vært langtidsskadd, byttet inn.

Hertha ledet på det tidspunktet 3-2. Van Dijk fikk tidlig muligheten til et drømmecomeback da han prøvde seg etter en corner, men uten å få ballen i mål.

Like etter ble det tydelig at nederlenderen nok må jobbe seg tilbake i form. Hertha-spiss Stevan Jovetic kom alene mot van Dijk, lekte seg forbi stopperen og satte ballen i mål. Han scoret to ganger i andreomgangen.

Alex Oxlade-Chamberlain reduserte til 3-4, men det ble et tap for Liverpool. Det er det nok få fans som bryr seg om på en dag der van Dijk var tilbake i spill.

Santiago Ascacibar og Suat Serdar scoret for Hertha i første omgang, mens Sadio Mané og Takumi Minamino sørget for 2-2 til pause.

