Svensk minister raser mot norsk trusebot: – En helt absurd regel

ntbsport

De norske spillerne spilte i tights under bronsefinalen i EM nylig som en protest mot det de oppfatter som en urimelig regel. Det endte med bot fra Det europeiske håndballforbundet (EHF).

Gjeldende regelverk pålegger dem å spille i bikinitruse, mens landslagene for menn kan spille i singlet og shorts. I etterkant har det norske laget fått massiv støtte fra fjern og nær.

Kulturminister Abid Raja er blant dem som har engasjert seg i debatten. Han har invitert sin nordiske kolleger til en diskusjon om saken. Nå kommer hans svenske kollega på banen.

– Jeg blir lei og skuffet over at vi i 2021 har denne typen diskusjoner, sier den svenske idrettsministeren Amanda Lind til SVT.

Vil diskutere saken

Hun gir det norske landslagets protestaksjon full støtte.

– Jeg har stor forståelse for at man valgte å gjøre det. Det har blitt en bred oppslutning og en bred støtte rundt Norge og de norske beachhåndball-kvinnenes aksjon som er fint å se, fortsetter hun.

Lind har lite til overs for bikinitruse-påbudet og kaller regelen absurd og foreldet. Nå er hun klar til å diskutere saken med Abid Raja og sine øvrige nordiske kolleger.

– Reglene besluttes jo av idrettsforbundene, men vi kan løfte spørsmålet og på ulike måter se hva vi kan gjøre for å gi støtte, sier den svenske statsråden til SVT.

Mange har den siste tiden tilbudt seg å betale den norske bikinitruse-boten, blant dem den verdenskjente artisten Pink. Håndballforbundet har imidlertid takket nei til økonomisk hjelp.

Gir til veldedighet

Det europeiske håndballforbundet rykket tidligere denne uken ut med en pressemelding om at inntektene fra bot skal doneres til et veldedig formål.

«Vi er svært bevisste på oppmerksomheten dette temaet har fått de siste dagene, og selv om endringer ikke kan komme over natten, er vi opptatt av at noe godt skal komme ut av dette nå, og det er grunnen til at EHF har donert boten til en god sak som støtter likestilling i idretten», het det i en uttalelse fra president Michael Wiederer.

Han understreket at endringer i det hardt kritiserte regelverket for beachhåndball-spillerne utelukkende kan gjøres av Det internasjonale håndballforbundet (IHF).

(©NTB)