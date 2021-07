Mercedes hardt ut mot rivalen i formel 1-krangel

ntbsport

Hamilton ble ilagt en tidsstraff på ti sekunder da han vant formel 1-løpet på Silverstone tidligere i juli. Briten vant løpet, mens Red Bulls Max Verstappen endte på sykehus etter kollisjonen.

Seieren gjorde samtidig at Hamilton knappet innpå Verstappen i kampen om VM-tittelen, og nå bare er åtte poeng bak. Red Bull forsøkte torsdag å klage på straffen Hamilton fikk, men ble avvist av Det internasjonale motorsportforbundet FIA.

Red Bull la fram GPS-data som laget mener viser at Hamilton burde ha fått en strengere straff, men ble ikke hørt. Mercedes reagerer sterkt på rivalens oppførsel.

I en uttalelse på Twitter skriver Mercedes at Red Bull forsøker å sverte Hamiltons gode navn.

– I tillegg til at dette setter punktum for saken, håper vi det vil være slutten på Red Bulls lagledelses forsøk på å sverte det gode navnet og sportslige integriteten til Lewis Hamilton, skriver Mercedes.

Fortsatt bitter

Samtidig hagler anklagene mellom Hamilton og Verstappen.

– Den ene havnet på sykehuset, mens den andre jublet som om ingenting hadde skjedd, selv om han hadde presset en motstander av veien. Så var det hele reaksjonen fra laget. Sånn bør man ikke feire en seier når man tenker på hvordan de fikk den, sier Verstappen.

– Det var mangel på respekt, synes jeg. På den måten viser de hvordan de virkelig er. Det kommer fram når de presses, sier nederlenderen.

Hamilton mener imidlertid at Verstappen tar feil. Briten sier han ikke visste at rivalen hadde havnet på sykehuset da han jublet for seieren. Hamilton sier også at han har hatt en telefonsamtale med Verstappen i et forsøk på å legge krangelen død.

Ville gjort det igjen

Briten sier rett ut at han ville ha gjort det samme igjen.

– Med tanke på bevegelsen min, ville jeg ha gjort akkurat det samme igjen, sier Hamilton, og legger til at nettopp spennende og jevn kjøring trekker flere TV-tilskuere til sporten.

Det ligger an til en neglebiter når de to rivalene, og resten av formel 1-sirkuset, kommer til Ungarn for Grand Prix på Hungaroring i helgen.

(©NTB)