Tøff gruppefinale for Mol og Sørum – tap i strake sett mot russisk motstand

ntbsport

Kampen i Shiokaze Park i Tokyo endte til slutt 21-19, 21-19 i favør Konstantin Semenov og Ilja Lesjukov.

Dermed vant den russiske duoen gruppe A, mens Mol og Sørum måtte ta til takke med 2.-plassen. Det kan gjøre veien til en eventuell finale vanskeligere for de toppseedede nordmennene.

Kampen var som en ren gruppefinale å regne fordi begge duoene hadde vunnet sine to foregående kamper.

God start

Norge fikk en god start på oppgjøret og var raskt oppe i en 5-1-ledelse i første sett. Russerne svarte raskt, og lagene var like langt på stillingen 7-7. Deretter tok russerne grep om settet og ledet både med ett, to og tre poeng. Til slutt endte settet 21-19 til Semenov/Lesjukov.

I andre sett ble det tungt fra start for de norske gullhåpene. Russerne fikk raskt en god ledelse, og til tross for at nordmennene aldri ga opp, holdt ROC-duoen unna til 21-19 i settet.

Dermed skjedde det motsatte av det som har skjedd de foregående gangene lagene har møttes i sanden. I samtlige tre oppgjør var det nemlig nordmennene som vant i strake sett.

OL-debut

Nordmennene startet OL-debuten med seier i åpningskampen mot australierne Christopher McHugh og Damien Schumann lørdag. Duoen trengte derimot et avgjørende sett for å sikre seieren, og kampen ble ingen lek for Mol og Sørum.

Heller ikke i andre kamp mot spanske Pablo Herrera og Adrián Gavira storspilte nordmennene, som likevel vant i strake sett.

Dermed var det ventet at kampen mot russerne ville bli tøff. De hadde nemlig vunnet samtlige sett mot både australiere og spanjoler, og med 2-0 også mot norsk motstand er de sluttspillklare med seier i seks av seks sett.

(©NTB)