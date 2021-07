Sandefjord fortsatte sommeroppturen og slo Odd borte

ntbsport

Sandefjord har vært et av de store formlagene denne sommeren. Onsdag kveld fortsatte «Guttane» mot tabellnabo Odd.

Trener Hans Erik Ødegård var langt fra fornøyd med prestasjonen til laget, selv om det til slutt endte med tre sterke bortepoeng.

– Jeg tror ikke jeg kan huske at jeg har vært så forbanna etter en omgang som den første omgangen. Vi leder, men vi gjør ikke det vi skal i det hele tatt, så da er vi dårlige. Vi blir bedre i andre omgang, sa Ødegaard til Discovery etter kampen.

– Men det er deilig å vinne på en sånn dag, konstaterte han.

Sterk seier

Sondre Risan Mørk sendte de rødkledde fra Sandefjord i ledelsen etter kun to minutter og ga gjestene en drømmestart på oppgjøret.

Odd utlignet 35 minutter ut i omgangen ved Gilli Rólantsson, men fikk seg en real kalddusj minutter før pause da Alexander Ruud Tveter igjen sendte Sandefjord i føringen. Vidar Ari Jónsson doblet ledelsen for gjestene få minutter ut i den andre omgangen.

– Det veldig gøy spille fotball nå, og jeg håper jeg kan fortsette den gode formen. Jeg gleder meg, sa matchvinner Jónsson.

Kristoffer Larsen sendte i vei en frisparkperle få minutter før slutt, men laget fra Skien klarte aldri å få den avgjørende reduseringen.

Drømmestart

Gjestene fra Sandefjord skjøt ut av startblokkene og tok føringen etter kun minuttet spilt på Odd-gresset.

Brice Wembangomo spilte igjennom Mørk på hjørnet av Odds sekstenmeter. Mørk dro med seg ballen inn i banen og sendte ballen i nettmaskene til venstre for Sondre Rossbach i Odd-buret.

Etter et spillemessig overtak fikk Odd endelig lønn for strevet. Tobias Lauritsen la ballen igjen til spissmakker Rólantsson, som skjøt i stolpen via ryggen til Sandefjord-keeper Jacob Storevik og i mål.

Men Sandefjord var ikke ferdige før hvilen og slo tilbake ett minutt før halvspilt kamp. Jonsson fikk sendt i vei et innlegg i retning Tveter. Fra 14 meter headet Sandefjord-spissen ballen i en høy bue, og den dalte til slutt ned bak en svak Rossbach.

Fortsatte

Laget fra Skien fikk en ny kalddusj snaut fem minutter ut i den andre omgangen.

Målscorer Mørk var på farten igjen og sendte i vei en farlig avslutning mot Odd-målet. Rossbach fikk avverget avslutningen, men på returen sto Jonsson, som enkelt doblet ledelsen for gjestene til 3-1.

To minutter før fulltid tente Larsen liv i kampen igjen med en perlescoring av de sjeldne. Fra 22-23 meter bøyde han ballen over muren og opp i det høyre krysset til Storevik.

Sandefjord er oppe på 9.-plassen i Eliteserien, plassen foran Odd.

