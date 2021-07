Mol og Sørum tapte gruppefinalen i strake sett: – Frustrerende!

ntbsport

Kampen i Shiokaze Park i Tokyo endte til slutt 21-19, 21-19 i favør Konstantin Semenov og Ilja Lesjukov.

Dermed vant den russiske duoen gruppe A, mens Mol og Sørum måtte ta til takke med 2.-plassen. Det kan gjøre veien til en eventuell finale vanskeligere for de toppseedede nordmennene.

Kampen var som en ren gruppefinale å regne fordi begge duoene hadde vunnet sine to foregående kamper.

Det kan ende med brasiliansk motstander enten søndag eller mandag.

– Det er frustrerende ikke å spille opp mot vårt beste. Vi gjør for mange uprovoserte feil på rad slik at de kommer seg inn i kampen. Vi ble hele veien liggende bak, og det var akkurat ikke nok, sa Mol til den skrivende delen av norsk presse.

Mol og Sørum var klar på at de helst skulle ha vunnet.

– Hvis det var én kamp vi kunne tape, så var det denne. Det er greit. Men vi hater å tape, og vi skulle helst ha vunnet. Det er fordel for russerne at de møter et treerlag i åttedelsfinalen. Det er en fordel vi helst ville ha hatt selv, sa Mol.

God start

Norge fikk en god start på oppgjøret og var raskt oppe i en 5-1-ledelse i første sett. Russerne svarte raskt, og lagene var like langt på stillingen 7-7. Deretter tok russerne grep om settet og ledet både med ett, to og tre poeng. Til slutt endte settet 21-19 til Semenov/Lesjukov.

I andre sett ble det tungt fra start for de norske gullhåpene. Russerne fikk raskt en god ledelse, og til tross for at nordmennene aldri ga opp, holdt ROC-duoen unna til 21-19 i settet.

– Vi hadde analysert Norge, og vi forsøkte et nytt system for at Mol ikke skulle få til blokken sin. Vi overrasket treneren vår på bursdagen hans. Vi kom til Tokyo for å ta medalje, sier Semenov til NTB etter oppgjøret.

Dermed skjedde det motsatte av det som har skjedd de foregående gangene lagene har møttes i sanden. I samtlige tre oppgjør var det nemlig nordmennene som vant i strake sett.

Nordmennene trodde ikke på analysepratet til russerne.

– Vi tapte fordi at vi ikke spilte på vårt beste. Jeg var for sen ofte. Det kostet for mange krefter for meg i «sideout», og det koster mange krefter når de servet mye mot meg, sa Mol.

OL-debut

Nordmennene startet OL-debuten med seier i åpningskampen mot australierne Christopher McHugh og Damien Schumann lørdag. Duoen trengte derimot et avgjørende sett for å sikre seieren, og kampen ble ingen lek for Mol og Sørum.

Heller ikke i andre kamp mot spanske Pablo Herrera og Adrián Gavira storspilte nordmennene, som likevel vant i strake sett.

Dermed var det ventet at kampen mot russerne ville bli tøff. De hadde nemlig vunnet samtlige sett mot både australiere og spanjoler, og med 2-0 også mot norsk motstand er de sluttspillklare med seier i seks av seks sett.

– Alle lagene som er videre, kan vinne OL-gull. Det er bare gode lag igjen, og vi må bare ta én kamp om gangen, sa Sørum.

(©NTB)