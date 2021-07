Hashimoto sikret hjemmejubel i herrenes mangekamp

ntbsport

Hashimoto tok tidlig ledelsen, men da Xiao Ruoteng tok et helt poeng på japaneren i den tredje øvelse, ringene, var kineseren plutselig i ledelse. Den holdt han helt inn til sjette og siste øvelse.

I svingstang leverte derimot Hashimoto en nærmest feilfri prestasjon, og han tok seg dermed tilbake til toppen av resultatlista.

Gullvinneren endte med 88,464 poeng. Xiao kom nærmest med sine 88,065 poeng, mens Nikita Nagornyj, som mandag sikret russisk laggull, tok bronsen med 88,031 poeng.

– Dette gullet betyr mye for meg. For fem år siden, etter OL i Rio, trodde jeg ikke det ville bli mulig å ta medalje. All den tunge jobben de siste fem årene har ført til denne medaljen, sa Hashimoto etter konkurransen.

I Rio var det landsmannen Kohei Uchimura som tok gullet i øvelsen, noe han også hadde gjort fire år tidligere i London.

