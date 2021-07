Spørsmålene Borch lærte av Tufte: – Mange tør ikke stille seg det

ntbsport

Onsdag kaster Tufte inn årene etter en lang og innholdsrik karriere. Hans lagkamerat fra Horten roklubb, Kjetil Borch, har lært mye av Tufte, men et OL hvor gullhåpet fortsatt står sterkt, er ikke tiden for å gå for grundig i verks.

– Skal jeg forklare det (hva jeg har lært), må vi sette av en liten time, tror jeg, sier Borch til NTB under den glohete japanske sola på rostadion i Tokyo.

Likevel tar han seg tid til å trekke fram én ting: ærlighet.

– Ærlighet overfor seg selv og andre. I det legger jeg vekt på: «Har jeg gjort det bra nok? Er dette bra nok? Gjør jeg alt for å bli den beste?» Det er jæklig enkelt. Det er et ja/nei-spørsmål, sier Borch.

– Det er utrolig mange utøvere i Norge og i verden som ikke tør å stille seg det spørsmålet, legger han til.

Lik tilnærming

For Borch var det ikke mye å lure på.

– Det var ikke noe spørsmål om jeg skulle stille meg det eller ikke. Det ble bare trykket ned i kjeften min første gangen jeg startet i roklubben i 2003.

Selv om Borch og Tufte er svært forskjellige roere med ulik fysikk og egenskaper, ser landslagssjef Johan Flodin likheter hos dem.

– De trener på litt ulike ting, men tilnærmingen til det om å se seg selv i speilet og spørre om de gjør de riktige tingene, tror jeg Kjetil har lært seg til å bli bedre på. Han har blitt eldre, forklarer han.

– Kulturforandring

Etter torsdagens B-finale er Tufte ferdig med roing, mens Borch jakter på OL-gull. Landslagssjef Johan Flodin mener Tuftes exit vil endre hele toppen i norsk roing.

– For norsk rosport har han tilført utrolig mye i lang tid, lenge før jeg kom inn i bildet. Han har vært delaktig i å løfte gruppen som er dyktige i dag også. Han har vært en rollemodell på mange måter. Det blir en kulturforandring når Olaf ikke er på laget, sier Flodin til NTB.

Tuftes sjuende OL er over om lag seks minutter etter at starten går klokken 1.50 natt til onsdag.

