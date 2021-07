Sjakk: Carlsen slet seg videre til kvartfinale i Sotsji

ntbsport

Den 19 år gamle russeren Andrey Esipenko holdt lenge følge med den norske verdensmesteren i åttedelsfinalen i verdenscupturneringen i Sotsji, men måtte til slutt gi tapt for den rutinerte nordmannen etter to partier lynsjakk.

Åttedelsfinalen i Sotsji ble trolig lenger enn det Carlsen hadde sett for seg på forhånd. Etter to langsjakk- og to hurtigsjakkpartier på tre dager, var det helt jevnt mellom de to duellantene.

Etter to nye hurtigsjakkpartier, der de to endte med hver sin seier med hvite brikker, måtte kampen avgjøres med lynsjakk.

Carlsen åpnet lynsjakken med hvite brikker. Sluttspill-kongen gjorde ingen feil i det første lynsjakkpartiet, og etter 62 trekk var det slutt for Esipenko.

Den unge russeren hadde kniven på strupen i det siste partiet og var avhengig av en seier, men Carlsen viste hvorfor han er verdens beste sjakkspiller. Med svarte brikker feide Carlsen Esipenko av brettet og sikret seg avansementet.

Dermed er nordmannen klar for kvartfinale mot franske Étienne Bacrot onsdag. Finalen spilles fredag 6. august.

