Medier: Rooney skadet egen spiller på trening

Flere britiske medier, blant dem The Telegraph og Sky Sports, rapporterer at Derby-manageren og Manchester United-legenden Rooney skadet midtbanespilleren Jason Knight under en treningsøkt.

Rooney skal ha gått inn i en såkalt «50/50-takling» og skadet Knights ankel. Derby-spilleren er ute av spill i to-tre måneder.

– Jason Knight er dessverre ute i åtte til tolv uker med en ankelskade. Det er selvfølgelig et tap for oss. «Knighty» er en stor spiller for oss, og forhåpentlig kommer han tilbake så fort som mulig, sier Rooney selv til Derbys nettsted, uten å nevne at han selv angivelig var involvert i duellen.

Med Knights skade står Derby med åtte friske spillere på proffkontrakt idet det gjenstår elleve dager til seriestarten i mesterskapsserien (nivå to) hjemme mot Huddersfield.

Derby har i lengre tid vært underlagt kjøpsnekt som følge av regelbrudd, men de har nylig fått tillatelse til å hente spillere som ikke er under kontrakt et annet sted, på ettårskontrakter.

I sommerens treningskamper har Rooney benyttet seg av flere kontraktsløse spillere som kan være aktuelle for klubben. Blant dem er stopperveteranen Phil Jagielka, den tidligere Manchester United-junioren Ravel Morrison og den tidligere Liverpool-forsvareren Andre Wisdom, skriver VG.

Rooney har avvist at han kommer til å forlate sin stilling, men har advart om at flere forsterkninger må på plass for at han skal kunne stille lag i den kommende sesongen.

