Inntekter fra norsk trusebot i håndball gis til veldedighet

Det opplyser forbundet på sine nettsider mandag.

«Vi er svært bevisste på oppmerksomheten dette temaet har fått de siste dagene, og selv om endringer ikke kan komme over natten, er vi opptatt av at noe godt skal komme ut av dette nå, og det er grunnen til at EHF har donert boten til en god sak som støtter likestilling i idretten», heter det i en uttalelse fra president Michael Wiederer.

Han understreker at endringer i det hardt kritiserte regelverket for beachhåndball-spillerne utelukkende kan gjøres av Det internasjonale håndballforbundet (IHF).

– Vi skal gjøre alt vi kan for å påvirke dette, sier Wiederer.

Boten Norges Håndballforbund fikk nylig, var det EHF som sto bak.

De norske beachhåndballkvinnene protesterte nylig mot regelen som pålegger dem å spille i bikinitruser. Det gjorde de ved å spille i tights i bronsefinalen i EM i Bulgaria. Det resulterte i bot.

