Blummenfelt: – Et løp vi har tenkt på i ti år

Bergenseren løp inn til klar seier i mandagen triathlon. Et langspurt mot slutten gjorde ham uslåelig.

– Dette er et løp vi har tenkt på i ti år. Jeg fikk varsler i går på Facebook med minner fra ni år siden om at målet var OL-gull. Når vi da klarer å ta det hjem, er det ekstremt deilig, sa Blummenfelt til Discovery.

– Jeg tror det vil synke inn etter hvert. Dette er noe jeg har tenkt på hver eneste økt de siste to månedene, la han til.

27-åringen er kjent for å være en skikkelig treningsmaskin. Han trener vel 1300 timer per år. Tidligere i sesongen vant Blummenfelt de to første konkurransene i verdensserien.

– Jeg hadde en sterk sesongstart, men så kjente jeg litt på det i foten. Jeg har vært litt usikker, men prøvd å ha is i magen.

