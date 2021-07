OL skeet: Watndal i toppsjiktet – 74 av 75 treff første dag

ntbsport

I 33 stekende varmegrader virket Watndal sikker som få på de første 25 skuddene. Deretter ble det en bom på den andre serien, mens elektrikeren fra Moss fikk ned alle igjen på den tredje og siste serien for dagen.

Watndal slengte hånden i været da han var ferdig med den siste stasjonen for dagen.

50 skudd mandag formiddag norsk tid avgjør om det blir finaleplass.

– Jeg er kjempefornøyd. Det er helt fantastisk. Den ene bommen var litt uflaks, men jeg hadde flaks med et par andre. Summa summarum er jeg kjempefornøyd, sa en glovarm Watndal til NTB da han kom til pressesonen etter endt økt.

Da hadde han tilbrakt en god del av dagen under den japanske sola og var hissig på å komme seg hjem til deltakerlandsbyen for å slappe av. På slep hadde han treneren Ole Henrik Gusland.

Tett i teten

Etter første dag har han bare den amerikanske legenden Vincent Hancock og franske Eric Delaunay foran seg på lista. De har skutt fullt hus. Fire andre har den samme poengsummen som Watndal.

– For meg er dette et topp resultat. Det er heller ikke helt enkelt med vanskelige lysforhold og litt vind.

– Hvor tror du cuten går?

– Den pleier å gå på 120 og noe, men det er OL og svært tøff konkurranse. Får vi fine forhold så kan dette bli bra mandag også. Nå handler det om å få i seg nok mat og drikke, slappe av og gjøre minst mulig.

Ro

Greske Georgios Akhilleos og svensken Stefan Nilsson traff også alle duene i lag tre i den første serien på Asaka skytterstadion, en liten times kjøretur utenfor sentrum av Tokyo.

Watndal beholdt roen da det kom en såkalt skalldue (ødelagt) som den aller siste i serien. Watndal ba dommeren om at han måtte få en ny og fikk det. Det var det mest dramatiske som skjedde under den første dagen.

– Dette var en perfekt serie, men som du så var det to andre på laget som skjøt 25 treff, og det var det også på nabolagene. Det er her nivået ligger. Det gir en veldig bra trygghet å få en slik start på konkurransen, sa landslagstrener Ole Henrik Gusland til NTB.

– Hva kan du si om den ødelagte duen som kom?

– Erik ser godt, og det er ikke normalt verken i trening eller konkurranser at det kommer en skalldue, men litt spesielt at det skjedde på stasjon åtte der duene kommer over hodet på deg. Erik er så rutinert at han ber dommeren om en prøvedue for å være sikker på at det kommer en riktig en neste gang. Dette kan han bruke til sin fordel, sa Gusland.

Gusland karakteriserte den andre runden som «god». Det var er dagens eneste bok kom.

Broket karriere

Watndal ble nummer åtte i OL i 2004, men bare noen år senere la han opp som skytter før han gjorde comeback i 2017.

Han jobber som elektriker i 50 prosents stilling etter avtale med arbeidsgiver, men i 2021 har det vært mest skyting og lite jobbing på ham.

De seks beste over to dager (5 serier x 25 duer) går til finale. Det skal altså skytes 50 skudd mandag før finalistene er klare.

Skeet har stått på OL-programmet siden 1968. Norges beste resultat er Tore Brovolds sølv fra 2008-lekene i Beijing.

