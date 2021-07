Finalen glapp i luftrifle: – Måtte jobbe ned pulsen

ntbsport

Det var ikke forventet at de norske skulle ta seg videre. Øvelsen er ikke den duoen er sterkest på.

Larsen fikk 627,5 poeng etter å ha skutt 60 skudd over seks serier, mens Hegg stoppet på 625,5. Det var kun de åtte beste som tok seg til finalen.

Det var 1,8 poeng som skilte Larsen fra avansement. 23-åringen har den norske kvalifiseringsrekorden i luftrifle med 632,1. En slik poengsum ville tatt ham til OL-finale i Tokyo.

– Jeg gjorde mye bra i dag og er egentlig fornøyd, men jeg gjorde det kanskje litt vanskelig for meg selv underveis, sa Larsen og medga at nervene nok spilte ham et lite puss.

Måtte jobbe ned pulsen

– Jeg skjøt bra prøveskudd, men så sa de «start», og da ble det alvor. Jeg kom litt ut av rytmen og ville mer enn nødvendig, så det ble litt tungt i starten med noen tynne tiere, sa han på spørsmål fra NTB.

– Det blir økt hjerterytme som ikke er en fysisk puls. Det er litt relatert til angst eller stress, og det er noe man må jobbe for å få ned. Jeg prøvde å ufarliggjøre situasjonen og snakke meg ned, minne meg selv om at jeg er her for å ha det gøy.

Seriene hans var på 104,1, 104,5, 105,2, 105,1, 104,4 og 104,1.

Yang Haoran fra Kina vant kvalifiseringen med 632,7. Hans dårligste serie var på 104,8. I finalen var amerikanske Wiliam Shaner best og sikret gullet foran kineserne Sheng Lihao og Yang.

God gjennomkjøring

Jon-Hermann Hegg sa seg fornøyd med prestasjonen selv om han var langt fra finale. Det var bare annen gang han skjøt luftrifle internasjonalt, og poengsummen hans er likt med finalegrensen fra forrige OL.

– Det var en god gjennomkjøring, og det er godt å være ferdig med OL-debuten. Jeg fikk en fin start, men etter noen tynne tiere tok jeg en liten pause, tenkte på andre ting og koblet ut. Da jeg kom tilbake gikk det bedre igjen. Jeg er fornøyd med innsatsen, sa han.

Lørdag overrasket Jeanette Hegg Duestad stort ved å være best i kvalifiseringen og deretter kjempe i medaljekampen i kvinnefinalen nesten helt inn. Hun endte på fjerdeplass og var 0,6 poeng unna bronsen.

