Erichsen 75. best i skranke – Biles best i kvalifiseringen

Erichsen har kjempet seg tilbake etter en akillesskade i mars som krevde operasjon, og hun ble tatt ut til OL-deltakelse i Tokyo. Hun konsentrerte seg om skranke og hadde det som sitt eneste apparat i lekene.

Den norske 19-åringen endte som nummer 75 av de 88 utøverne i skranke. Best var belgiske Nina Derwael, som med 15,366 tar med seg selvtillit inn i apparatfinalen.

Den amerikanske turndronningen Simone Biles knep den siste plassen i apparatfinalen i skranke selv om hun bare hadde 10. beste poengsum. Hver nasjon får med bare to utøvere i finaler, og alle de fire ROC-utøverne var i topp seks.

Biles var best i kvalifiseringen for sprang med 15,183, nest best i frittstående med 14,133 (italienske Vanessa Ferrari var best med 14,166) og sjuende best i bom (der kinesiske Guan Chenchen var best med 14,933).

Sammenlagt fikk Biles beste poengsum med 57,731, og hun går til mangekampfinalen torsdag som favoritt. Før det blir det lagfinale tirsdag. Der hadde ROC beste kvalifiseringssum med 171,629, tett fulgt av USA (170,562) og med Kina på tredjeplass.

