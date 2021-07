Takato ble Japans første gullvinner i Tokyo-OL

ntbsport

Mindre enn en time tidligere hadde Funa Tonaki sjansen i kvinnenes 48-kilosklasse, men hun tapte finalen mot Distria Krasniqi fra Kosovo og måtte nøye seg med sølv.

Takatos finale mot Yang Yung-wei fra Taiwan ble jevn og spennende, men som i sine to foregående kamper avgjorde japaneren i forlengningen. Selve avgjørelsen ble et lite antiklimaks da Yang pådro seg rødt kort, men det spilte liten rolle for Takato.

Den tredoble verdensmesteren var langt nede da det bare ble bronse i Rio de Janeiro for fem år siden, men han skapte mye dramatikk på sin vei mot gull lørdag. Spesielt var spenningen stor i semifinalen mot Yeldos Smetov fra Kasakhstan, som Tonaki vant etter sju minutters forlengning.

Tribunene i den klassiske kampsportarenaen Budokan var tomme, men judofinalene ble omfattet med stor interesse i vertsnasjonen som ellers har vært ganske lunken til OL.

Før årets leker hadde Japan vunnet 84 OL-medaljer, hvorav 39 gull, i judo. Det gjør idretten til Japans beste i olympiske leker.

