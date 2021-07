Solskjær forlenget kontrakten med United

ntbsport

Nordmannen har også sikret seg opsjon på ett års forlengelse. Han tok over managerjobben i storklubben 19. desember 2018 og har hatt den på permanent basis siden mars 2019.

– Ole og støtteapparatet hans har jobbet utrettelig for å skape et fundament for langsiktig suksess på banen. Resultatene av det er i økende grad blitt synlig de siste to sesongene, og vi ser alle fram til å se dette spennende laget utvikle seg videre i årene som kommer, sier avtroppende United-direktør Ed Woodward til klubbens nettsted.

Solskjærs opprinnelige avtale varte til sommeren 2022. Under hans ledelse har United tatt sportslige steg, og han har hentet inn en rekke stjernespillere som har styrket laget. Men foreløpig har titlene uteblitt.

– Alle kjenner følelsene jeg har for denne klubben, og jeg gleder meg stort over å ha signert denne nye kontrakten. Det er en spennende tid for Manchester United. Vi har bygget en tropp med god balanse av ungdommer og erfarne spillere som er sultne på suksess, sier nordmannen.

Solskjær spilte selv for Manchester United fra 1996 til 2007 og vant blant annet mesterligaen og seks ligagull med klubben.

