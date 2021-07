Solskjær-elev kan miste seriestarten med ankelskade

ntbsport

Den brasilianske venstrebacken skal ha tråkket over under Uniteds treningsleir i Surrey denne uken. Nå venter et ubeleilig avbrekk, melder Sky Sports.

Skaden kan komme til å påvirke forsvarsprofilens tilgjengelighet når den nye Premier League-sesongen sparkes i gang i neste måned.

– Dessverre gled Alex og vred ankelen sin, så han blir ute noen uker, sier United-manager Ole Gunnar Solskjær.

– Vi håper at det ikke skal være for ille, men han er uaktuell en stund, tilføyer han.

United møter Brentford og Preston til treningskamper den nærmeste tiden. Generalprøven foran sesongstarten blir mot Everton 7. august.

