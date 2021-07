Raja tar trusegrep – vil ha skandinavisk felleserklæring mot IHFs regel

ntbsport

Raja forteller til avisen at han har sendt brev til ministerne med ansvar for idrett i Sverige og Danmark og invitert dem til å lage en felles erklæring mot Det internasjonale håndballforbundets (IHFs) regler for bekledning i beachhåndball.

– Jeg synes det er rart i 2021 at vi fortsatt er der at når kvinnene selv sier at de ønsker å velge sin egen bekledning, må de fremdeles presses inn i minimale truser. Det er skammelig at IHF ikke tar innover seg likestillingsaspektene ved dette når flere påpeker at det er sexistisk, sier kulturministeren.

Nylig protesterte de norske beachhåndballkvinnene mot regelen ved å spille i tights i bronsefinalen i EM i Bulgaria. Det ble de bøtelagt for av Det europeiske håndballforbundet (EHF). Regelen sier at kvinnene må bruke en tettsittende sports-BH og truser som ikke skal være bredere enn ti centimeter på sidene.

Norges Håndballforbund har tidligere lagt fram forslag for EHF-kongressen om endring av den såkalte «truseregelen». Det ligger an til behandling av saken på IHF-kongressen i november.

(©NTB)