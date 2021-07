Målløs Haaland-omgang da Dortmund tapte

ntbsport

Haaland var med i Dortmunds startoppstilling, men ble byttet ut allerede ved pause. Inn kom Steffen Tigges.

Scoringer i oppgjøret ble det først etter hvilen. Først sørget Raul Garcia for 1-0-ledelse til Athletic Bilbao, og deretter doblet Daniel Vivian til 2-0.

Den første scoringen kom på straffespark.

Erling Braut Haalands fotballframtid er fortsatt gjenstand for spekulasjoner. Nylig meldte tyske Sky at Chelsea skal ha fått et bud på nordmannen avslått.

London-klubben skal angivelig ha tilbudt Dortmund spillerne Callum Hudson-Odoi og Tammy Abraham i bytte mot Haaland, i tillegg til en ikke angitt sum penger.

