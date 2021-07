Gullkandidatene Mol/Sørum slet seg til seier i åpningskampen i Tokyo

ntbsport

Kampen endte 21-18, 18-21 og 15-13 i sin åpningskamp i gruppespillet.

– Det var så sykt digg å dra det i land. Det var det aller viktigste. Om det var pent eller ikke driter jeg i, sa Anders Mol til Discovery etter kampen.

– Helt sykt. Det er så stor kontrast mellom å vinne og tape denne kampen. Hadde vi tapt, hadde selvtilliten vært på vei ned. Nå er den på vei opp, sa makker Christian Sørum.

Den norske duoen, som er førsteseedet i Tokyo, kjempet i land seieren i det som ble et jevnt åpningssett.

Enda vanskeligere ble det for nordmennene i sett nummer to. Der kom Mol og Sørum raskt på defensiven og lå en periode under med åtte poeng. En offensiv mot slutten hjelp ikke. Settet endte 21-18 i australsk favør.

I det tredje og avgjørende settet fulgte lagene hverandre tett hele veien, men den norske duoen vant til 15-13.Kampen varte i 58 minutter.

Underveis i kampen ble det tydelig at underlaget i Tokyo skapte irritasjon for Anders Mol.

– De irriterer meg de gropene. Man må stokke beina så sykt, fanget TV-kameraene opp at nordmannen sa.

Mol og Sørum møter spanske Pablo Herrera og Adrian Gavira i sin neste kamp mandag. Onsdag avsluttes det innledende spillet mot russerne Konstantin Semenov og Ilja Lesjukov.

De to beste lagene i hver pulje er sikret plass i åttedelsfinalene.

