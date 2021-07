OL-showet kan starte for fullt: Idrettspresident Kjøll på plass på tribunen i Tokyo

ntbsport

Med få unntak fulgte Den internasjonale olympiske komiteen (IOC) det japanske alfabetet og førte nasjonene opp i rekkefølge etter forbokstav.

To flaggbærere

Norge kom inn på et publikumstomt OL-stadion (tilskuerkapasitet på 68.000) som tropp nummer 130 av 206. Det var en ribbet tropp. De aller fleste norske utøverne sto over åpningsseremonien for å spare krefter til konkurransene.

Idrettspresident Berit Kjøll var på plass på tribunen.

– Jeg gleder meg til å følge de norske utøverne. Jeg håper å kunne være til stede på alle idretter der Norge deltar i løpet av lekene, sa Kjøll til NTB før åpningsseremonien.

Det var første gang i historien at Norge delte flaggbærer-oppgaven på to utøvere. Det var svømmer Tomoe Zenimoto Hvas og stuper Anne Vilde Tuxen som bar Norges flagg under åpningsseremonien.

Startskudd

Hellas kom som vanlig først inn på OL-stadion. Om lag klokken 23.15 (16.15 norsk tid) erklærte Japans keiser Naruhito lekene offisielt åpnet. Det ble feiret med fyrverkeri, og deretter ble det olympiske flagget heiste ved siden av det japanske.

Seremonien var nedskalert sammenlignet med de opprinnelige planene. Lekene skulle vært arrangert i fjor, men ble stoppet av koronapandemien og utsatt tolv måneder.

Kentaro Kobayashi har hatt ansvaret for åpningsseremonien, men han ble torsdag fjernet fra rollen. Bakgrunnen er at han harselerte over holocaust under et humorprogram tilbake i 1998.

