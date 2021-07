Jadon Sancho bekreftet klar for Manchester United

ntbsport

Det melder den engelske storklubben selv på egen Twitter-profil.

Allerede for tre uker siden bekreftet Borussia Dortmund at klubben var enig med United om et salg.

21-åringen ble i fjor sommer sterkt koblet til Ole Gunnar Solskjærs lag, men den gang ble det bare med ryktene. Ett år senere har United-manageren endelig sikret seg gigantovergangen.

Sancho har en fortid som juniorspiller i Manchester City. I 2017 forlot han klubben til fordel for Dortmund og tysk fotball. Der fikk han etter hvert rikelig med spilletid og ble en superstjerne i Bundesliga.

Nå mister Erling Braut Haaland en av sine aller fremste tilretteleggere. Høyrekanten leverte 50 mål og 64 målgivende pasninger på 137 kamper for Dortmund.

