Ruud vant i strake sett – klar for kvartfinale i Gstaad

2.-rundekampen mellom de to tennisspillerne var over på drøyt halvannen time og endte 6-4, 7-6 (7-5) i nordmannens favør. Seieren over den 124.-rankede østerrikeren kom ikke billig.

Gjennom store deler av kampen slet Ruud med å utfordre Novak på østerrikerens serve. Ruud hadde tre bruddballer i sjette game, men måtte vente til tiende game før han endelig klarte å bryte motstanderen. Dermed endte settet 6-4.

Novak, som trenes av Wolfgang Thiem, faren til den østerrikske stjernen Dominic Thiem, var flink til å presse Ruud ved å slå baller mot nordmannens backhand. Ruud ønsket derimot å bruke forehand og løp mye og åpnet en del rom for Novak å spille på.

På egen serve var Ruud derimot feilfri på den sveitsiske rødgrusen. Han slapp ikke til en eneste bruddball, men trengte tiebreak for å vinne det andre settet. Der vant nordmannen 7-5.

Ruud (16.-plass på verdensrankingen) er 3.-seedet i turneringen i Gstaad og gikk dermed rett til 2. runde. I kvartfinalen venter vinneren av oppgjøret mellom den 6.-seedede franskmannen Benoît Paire og Tallon Griekspoor fra Nederland.

Veteranen Paire er rangert som nummer 49 i verden, mens Griekspoor ligger på 105.-plassen på verdensrankingen.

