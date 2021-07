Eriksen får ikke spille i Italia med hjertestarter

ntbsport

Francesco Braconaro bekrefter i et intervju med Radio Kiss Kiss at italienske regler nekter Eriksen å spille toppfotball med hjertestarter.

– Christian Eriksen kan ikke få tillatelse til å spille i Italia, sier komitémedlemmet.

Dagbladet var først med å omtale saken i Norge.

Braconaro legger til at den danske Inter-stjernen kan få grønt lys for spill hvis hjertestarteren blir fjernet. Legene må etterpå konkludere med at Eriksen er helt frisk.

29-åringen falt om få minutter før pause i Danmarks åpningskamp i EM 12. juni. Medisinsk personell fikk i gang igjen Eriksens hjerte.

Allerede noen dager senere var det oppslag i Italia om at Eriksen neppe kom til å få spille mer i Serie A. Regelverket i Italia sier at man ikke kan spille med en såkalt ICD-enhet.

Torsdag bekreftet Braconaro at det ikke vil gis unntak for Eriksen. Det er også høyst tvilsom at han kan få spille i engelske Premier League i framtiden.

Ajax-profilen Daley Blind har spilt i nederlandsk fotball med en ICD siden 2019. Der er reglene annerledes enn i Italia.

