Guinea trekker seg fra OL – splid om årsaken

Sportsministeren til det vestafrikanske landet kunngjorde onsdag at Guinea ikke stiller med utøvere til start i Tokyo-OL.

«På grunn av et oppsving av nye koronavarianter har regjeringen, med bakgrunn i bekymring for utøvernes helse, dessverre besluttet å avlyse Guineas OL-deltakelse», skriver Sanoussy Bantama Sow i et brev adressert til presidenten i landets olympiske komité.

Nyhetsbyrået AFP skal selv ha sett et utkast av brevet. Men en kilde tett på de nasjonale myndighetene mener å vite at årsaken er økonomisk og har ingenting med frykt for koronaviruset å gjøre.

«Myndighetene har ikke råd», skal kilden ha uttalt ifølge nyhetsbyrået AFP.

Også lokale medier i Guinea mener å vite at avgjørelsen om å avlyse OL-deltakelsen bunner i økonomi.

Guinea skulle i utgangspunktet sende fem utøvere til OL i Tokyo: Fatoumata Yarie Camara (bryting), Mamadou Samba Bah (Judo), Fatoumata Kamarana Toure og Mamadou Tahirou Bah (svømming), og Aissata Deen Conte (100 meter sprint).

