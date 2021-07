Meling fortsetter i Ligue 1 – skrev treårskontrakt med Rennes

ntbsport

Venstrebacken har skrevet under en treårskontrakt. Det melder Rennes på sitt nettsted.

– Jeg er veldig glad for å være her. Da jeg hørte at det var mulig å komme hit, gjorde det meg veldig glad. Vi kan få til store ting denne sesongen. Å ha muligheten til å utvikle seg i et lag som spiller om topplasseringene, er en stor utfordring, sier Meling om overgangen.

Rennes endte i vår på 6.-plass og skal spille kvalifisering til conferenceligaen. Laget har flere store talenter, deriblant Edouardo Camavinga som er høyaktuell for overgang til en av Europas største fotballklubber.

Forrige sesong spilte Rennes i Champions League.

Meling gjorde sakene sine svært bra i Nimes til tross for nedrykket. Rogalendingen sto for to mål og tre målgivende pasninger forrige sesong. Før det var han blant Eliteseriens beste spillere i Rosenborg.

Storspillet har ført til at Meling har blitt Ståle Solbakkens førstevalg på venstrebacken for Norge.

