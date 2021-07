ntbsport

Tysklandsproffen skriver «det stemmer» i en tekstmelding på avisens spørsmål om at han forlater den norske håndballtroppen.

VG skriver at forfallet trolig skjer på grunn av en skade. Nyheten kommer fire dager før Norge starter lekene i Tokyo mot Brasil.

Et norsk herrelag i håndball er kvalifisert for OL for første gang siden 1972.

