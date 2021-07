Bergs lag tapte vanskelig bortekamp i Champions League-jakten

ntbsport

Dermed skal laget Bergs kypriotiske mesterlag få slite med å komme seg videre til neste runde i kvalifiseringen til Fotball-Europas gjeveste klubbturnering.

Mikkel Diskerud spilte fra start for Omonia, men ble byttet ut etter 62 minutter. Tre minutter senere kom åpningsmålet for Dinamo Zagreb.

Lovro Majer dro seg fint innover i boksen og avsluttet så å si midt i mål, men beinparaden til Omonias keeper Fabiano var ikke vellykket.

Med ti minutter igjen av kampen doblet de kroatiske vertene ledelsen. Etter en kort corner ble ballen slått inn i feltet og stusset videre i nettet av Kristijan Jakic.

Med 2-0 er det gode muligheter for at Dinamo Zagreb tar seg videre til 3. kvalifiseringsrunde. Der kan de ende opp med å møte Bodø/Glimts overmenn Legia Warszawa. Polakkene må først slå ut Flora Tallinn over to kamper, der den første spilles onsdag.

Lagene som blir slått ut av 2. kvalifiseringsrunde, ender opp i 3. kvalifiseringsrunde til europaligaen.

