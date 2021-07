Bøe Risa klar for favorittklubben Manchester United

ntbsport

Overgangen ble bekreftet av Manchester United tirsdag.

Bøe Risa har skrevet under på en toårskontrakt med den hardtsatsende klubben. Det ligger også inne en opsjon på ytterligere ett år i avtalen.

– Jeg er glad for å være her, i en så stor klubb som jeg har vokst opp med å være fan av. United er enorme i Norge, så å komme hit og skulle spille for laget, er en drøm som går i oppfyllelse, sier fotballprofilen.

– Jeg ser fram til å spille i superligaen, og jeg skal hjelpe laget så mye jeg kan i kampen for kvalifikasjon til Champions League, tilføyer hun.

Uniteds fotballdirektør John Murtough er glad for å ha den norske midtbanespilleren på plass.

– Vi er glade for å ønske Vilde velkommen til klubben, all den tid hun har kvaliteten som skal til for å være en Manchester United-spiller. Vi vet hun kan utrette store ting her. Hun leser spillet så godt og er en fantastisk playmaker, sier han.

Murtough peker også på Bøe Risas lederkvaliteter og erfaring fra mesterligaen.

Midtbanespilleren har spilt få kamper i årets sesong etter at kontrakten med Kopparbergs/Göteborg gikk ut i desember. Hun har tidligere spilt for Arna-Bjørnar og Sandviken.

Totalt står Bøe Risa med 37 landskamper. Debuten fikk hun i 2016.

Det har lenge vært snakk om hva som blir det neste steget for 26-åringen. TV 2 har tidligere meldt at overgangen så å si har vært i boks. Nå er det altså klart at neste steg blir England og United.

(©NTB)