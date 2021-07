ntbsport

Det bekreftet klubbledelsen på en pressekonferanse på Brann stadion mandag kveld. Der deltok styreleder Birger Grevstad, daglig leder Vibeke Johannesen og sportssjef Jimmi Nagel Jacobsen.

– Styret står samlet bak en beslutning om å avslutte samarbeidet med Kåre. Vi takker Kåre for lojaliteten han har vist til prosjektet vårt, og beklager sterkt at resultatoppnåelsen ikke har vært til stede, sa styreleder Grevstad.

– Vi skrinlegger ikke prosjektet. Det er en samlet klubb som står bak, og prosjektet er ikke avhengig av én person. Vi ønsker at prosjektet videreføres, men med en annen tilnærming. Vi jobber med en ny løsning rundt trener allerede i kveld, fortsatte han.

Grevstad ville ikke gå nærmere inn på hvilke løsninger det nå sees på. Han bekreftet samtidig at ingen av forlater klubben per nå.

– Vi har ansatte på kontrakt, som dere selv vet. Horneland har jo kontrakt med klubben, så dette har ingen ting å si for hans stilling i klubben, sa styrelederen.

Sliter

Brann ligger nest sist i Eliteserien med kun én seier på 14 kamper. Mandag møttes klubbens styre for å diskutere den prekære sportslige situasjonen.

VG og lokalavisen BA meldte ved 20-tiden at konklusjonen ble at Ingebrigtsen må forlate jobben som hovedtrener. Dermed ble uavgjortresultatet hjemme mot Mjøndalen søndag den siste spikeren i kista for trønderens trenerjobb i Bergen.

– Vi må ta en beslutning som baserer på hvilke resultater vi får, og hvordan vi skal få klubben videre. Det er sikkert mange som mener vi gjør et feil valg. Det vil være 50-50, sa styreleder Grevstad.

Han pekte videre på at avgjørelsen som er tatt medfører risiko.

– Alt vi gjør er risikabelt. Det er risikabelt å fortsette i den retningen vi hadde, og det er risikabelt å velge en litt ny retning, sa han.

Brann-toppen mener samtidig at klubben har gode nok spillere til å berge plassen.

Fikk Bamba-støtte

I forkant av mandagens pressekonferanse rykket Brann-spiller Daouda Bamba ut med en hyllest til trener Ingebrigtsens i sosiale medier.

«Jeg er mer enn trist. Du hadde kvaliteten til å få suksess, trist at du ikke fikk muligheten», skrev han på Instagram.

Ingebrigtsen kommenterte på sin side spekulasjonene rundt egen situasjon overfor BA etter mandagens trening. Han var innforstått med at hans egen rolle var et tema.

– Det er jeg forberedt på. Det er ikke overraskende, og det lever jeg godt med. Det må du regne med som fotballtrener, og det har jeg vært en stund, sa han til avisen.

I forbindelse med mandagens pressekonferanse ble det opplyst at Ingebrigtsen ikke vil uttale seg mer til mediene mandag.

Trenerveteranen deltok ikke på mandagens møte. I forkant av at møtet skulle avholdes, kom imidlertid assistent Eirik Horneland til Brann stadion.

Vanskelig situasjon

Ingebrigtsen ble ansatt i Brann for et snaut år siden og hevdet at klubben kunne kjempe om gull i 2021-sesongen. Det har bergenserne vært langt unna å klare. Opp til tabelleder Molde er det hele 23 poeng.

Etter poengdelingen mot Mjøndalen, ligger Brann på 15.-plass, med sju poeng etter 14 kamper. Kun Stabæk ligger bak på tabellen. Bæringene har seks poeng, men har også tre kamper til gode på Brann.

