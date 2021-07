Verstappen ute av Silverstone etter kollisjon med Hamilton – Hamilton fikk straff

ntbsport

Verstappen stilte til start i pole position i Silverstone, med Hamilton som nummer to.

Foran egne fans på hjemmebane var Hamilton aggressiv og prøvde gang på gang å kjøre forbi Verstappen.

Mot slutten av den første runden traff Hamilton bakhjulet til Verstappen, som føk ut av veien og traff barrieren i en høy hastighet på rundt 280 kilometer i timen. Bilen til Verstappen endte opp nærmest som et totalvrak.

Verstappen klarte å gå fra det på egne bein, men gikk rett inn i en sykebil for å bli undersøkt. Han vinket til publikum på vei inn i sykebilen, men så ut til å slite med smerter.

– Takk Gud for at han klarte å gå etterpå, sier teamsjefen på Verstappens lag, Christian Horner.

Hamiltons bil klarte seg uten for store skader, men han fikk ti sekunder tidsstraff for hendelsen.

– Lewis har kjørt i bakhjulet hans på en av de raskeste svingene i Formel 1-sirkuset. Han har kjørt her i årevis og vet at man ikke gjør sånn her, raser Verstappens teamsjef.

