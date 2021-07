Tagseth banket inn sesongens første mål på Rosenborgs festkveld: – Smaker veldig godt

ntbsport

Tromsø gikk opp i en fortjent ledelse etter en snau halvtime, da Tomas Totland scoret etter et flott soloraid. Bare fem minutter senere utlignet Dino Islamovic da han headet inn et godt innlegg av Vebjørn Hoff.

Trønderne kom mer og mer inn i kampen etter hvilen, og i det 68. minutt gikk de opp i ledelsen med nok et mål etter innlegg og heading. Denne gangen var det Adam Andersson som fant Carlo Holse.

Ti minutter før slutt banket Edvard Tagseth inn 3-1 og sikret ny RBK-seier.

– Vi snakket om at han skulle skyte mer fra distanse, for han har et godt skudd. Det gjorde han og lyktes med det, så det er fint, sa RBK-trener Åge Hareide til Discovery etter kampen.

Rosenborg har kommet tilbake på vinnersporet igjen etter at Hareide bestemte seg for å gi seg når sesongen er ferdig. Trepoengerne kommer godt med for treneren som legger opp etter sesongen.

– Det smaker veldig godt. I en litt tung periode har vi begynt å vinne igjen og det er viktig for oss, sa Hareide.

Med to strake seire klatrer RBK forbi Vålerenga på tabellen, etter Oslo-lagets 1-3-tap for Haugesund. RBK er nå nummer fire i Eliteserien.

Etter helgens NM-runde får begge lag en liten ferie fra norsk fotball. Tromsø spiller først 8. august borte mot Mjøndalen, mens Rosenborg spiller mot samme lag på samme bane en uke senere. RBK skal riktignok spille i conferenceligaen mot Hafnarfjördur fra Island 22. og 29. juli.

Nydelig åpningsmål

Rosenborg fikk kampens første mulighet etter tolv minutter da et innlegg nesten fant Dino Islamovic på bakre stolpe, men Gundersen fikk en tå på ballen og klarerte ut til corner.

Hjemmelaget spilte seg mer og mer inn i kampen og da det nærmet seg halvtimen satte de Rosenborg under et stort press. Først var Ebiye Moses svært nær ved å gi laget ledelsen etter 25 minutter, før han skulle stå bak assisten til Totland få minutter etterpå.

Men det var Totland som gjorde det meste selv da han fikk ballen fra Moses ved siden av 16-meteren. Totland gikk og gikk med ballen og driblet seg nydelig inn til midten av feltet før han avsluttet kontant opp i hjørnet bak keeper.

Men Tromsø ble straffet av et effektivt Rosenborg seks minutter senere. Endelig gikk innlegget mot Islamovic helt fram til svensken, som tok vare på sjansen og nikket inn 1-1. Resultatet sto seg til pause.

Tok over kampen

Mens det var Tromsø som var det beste laget i 1. omgang, var det Rosenborg som tok mer og mer over etter hvilen.

Like før ledermålet var Islamovic farlig frampå igjen, da han plukket opp et dårlig utspill fra Tromsøs forsvar. Svensken løp mot mål og fyrte av, men skuddet gikk rett på keeper.

Knapt minuttet hadde gått etter Islamovic' sjanse før RBK var i føringen. Andersson dro seg fint fri på kanten og slo presist inn til Holse som kom i full fart. Headingen til den 1,75 meter lange dansken var ikke all verden, men nok til å gå i mål via hanskene til Tromsø-keeper Jacob Karlstrøm og i mål.

Målet til Tagseth etter 80 minutter var det høy klasse over. Nok en gang spilte Andersson ballen fram i farlig posisjon og fra drøyt 20 meter banket Tagseth inn 3-1 på nydelig vis. Trønderen scoret sitt første mål for sesongen og sikret at RBK til slutt kunne vinne ganske komfortabelt.

