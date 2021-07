Ventura sjanseløs på cuten i Kentucky

ntbsport

I det nordmannen er ferdigspilt for dagen, ligger han på 116.-plass, to slag over par. Det er seks slag bak den anslåtte cuten på fire slag under par.

Ventura åpnet turneringen med tre slag under par etter sine ni første hull i åpningsrunden torsdag, men endte likevel dagen to over par. Dermed hadde han et tungt utgangspunkt før andre dag.

Også fredag fikk han med seg tre birdier på sine ni første hull, hull ti til 18, men tre bogeyer førte til at han var på stedet hvil før de siste ni.

Der noterte han seg for ni strake par, men det var altså langt fra godt nok for 26-åringen, som nå har en konkurransefri helg foran seg.

(©NTB)