Mager sommer for Glimt – berget 2-2 i Sarpsborg

Det har kladdet for Glimt den siste tiden. Heller ikke lørdag gikk det på skinner for de gulkledde, men de greide å slå tilbake etter å ha havnet under to ganger.

I det 85. minutt fant Alfons Sampsted hodet til Høibråten, som stanget inn utligningen.

– Vi vet vi et vanskelig å stoppe når vi får fylt opp på topp. Det må vi gjøre mer av, sa Høibråten til Discovery etter kampen.

Sarpsborg tok ledelsen ved Anton Salétros etter 26 minutter. Like før pause ordnet Erik Botheim 1-1. Deretter kontret Ibrahima Koné inn 2-1-målet halvveis ut i annenomgangen.

Det så ut til å gi vertene nok en storskalp, men innbytter Høibråten ville det annerledes.

– Når vi leder to ganger, er det skuffende at vi ikke tar seieren. Bodø/Glimt er et bra lag, så vi må ta med oss at vi klarer å score to mål, sa Sarpsborg-spiller Jonathan Lindseth.

Har vært målsky

I år har Sarpsborg blant annet slått Rosenborg og Molde, men slitt mot antatt svakere motstand. Det fikk Lars Bohinens lag et nytt eksempel på da det i forrige runde ble 0-2-tap borte mot Sandefjord.

Sarpsborg hadde bare scoret to mål på eget gress i år. Det tredje kom da svenske Salétros banket inn 1-0 inne i feltet. Glimt-forsvaret greide ikke å rydde unna.

Like før sidebytte dukket Botheim opp inne i feltet. Han var scoringsgarantisten tidlig i sesongen, men siden har det buttet litt imot. Morten Konradsen som misset da Sarpsborg tok ledelsen, revansjerte seg med et presist innlegg til Botheims hode. Det var hans åttende mål for sesongen.

Hevet seg

Gjestene fra nord startet annen omgang i en helt ny utgave av seg selv. De fikk satt et høyere press mot Sarpsborg, og Botheim på topp fikk flere innlegg å jobbe med. Plutselig var ikke Sarpsborgs defensive 5-4-1 noe problem, og Glimt-spillerne vartet opp det ene angrepet etter det andre.

Så gikk det som det ofte går. Litt mot spillets gang kontret hjemmelaget. Koné ble flott spilt igjennom av Jonathan Lindseth, og innbytteren fra Mali feilet ikke alene med Haikin.

Bodø/Glimt ga ikke opp. Hugo Vetlesen vil nok tenke mye på hvordan han klarte å unngå å score på Sebastians Tounetkis innlegg etter 73 minutter. Heldigvis for hans del ble det poeng til gjestene til slutt.

– Jeg synes prestasjonen var for variabel. Vi var ikke flinke nok i første omgang, der det ble veldig mye spill på tvers. Vi var bedre på relasjonene mellom spillerne i annen omgang, sa Glimt-trener Kjetil Knutsen til Discovery.

Bodø/Glimt har hatt en tung sommer etter 7-2-festen mot Strømsgodset 16. juni. Siden har bare én av lagets seks siste kamper i Eliteserien gitt tre poeng.

I tillegg røk nordlendingene rett ut av mesterligakvalifiseringen med to tap for polske Legia Warszawa.

Etter 14 kamper er Glimt tabelltoer med 25 poeng. Med én kamp mer spilt er det fire poeng opp til Molde. Sarpsborg ligger på 12.-plass med 13 poeng på tolv kamper.

