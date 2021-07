Beachhåndball: De norske jentene tapte EM-semifinalen

ntbsport

I to jevne sett holdt de danske tittelforsvarerne distansen best og plukket de avgjørende poengene. Norge tapte semifinalen med sifrene 18-23, 18-22.

– Vi greide ikke å holde noen av periodene helt ut, til tross for at vi tidvis ledet med både to og fire poeng. Jeg hadde faktisk ikke trodd vi skulle få spille om medaljer i det hele tatt i dette mesterskapet, etter to år helt uten beachtrening for jentene, sier trener Eskil Berg Andreassen til Norges Håndballforbunds nettsider.

Søndag spiller Norge bronsekamp mot Spania i bulgarske Varna.

– Det er noe helt annet med en tredjeplass enn en fjerdeplass, så vi skal slåss veldig for medalje, lover Andreassen.

Tidligere på dagen vant de norske beachjentene 2-1 i sett i kvartfinalen mot Nederland. I samme utslagsrunde ble det stopp for herrelaget, som tapte for Kroatia med sifrene 26-29, 20-27.

Etterpå slo gutta tilbake med seier over Polen i plasseringsspillet. Søndag spiller Norge om femteplassen mot Portugal, og vinneren der vil være garantert spill i neste års VM.

