Bayern-tap i Nagelsmanns debut

Med noen få unntak var det for folk flest ukjente navn i Bayerns lagoppstilling. De to mest profilerte var stopperkjøpet Dayot Upamecano og Eric Maxim Choupo-Moting.

Foran 6000 tilskuere tok Bayern ledelsen ved Armindo Sieb etter seks minutter, men Köln snudde kampen med to kjappe scoringer. Joshua Zirkzee sørget for at det sto 2-2 til pause.

Ti minutter etter hvilen scoret Mark Uth målet som ga Nagelsmann tap i trenerdebuten etter overgangen fra RB Leipzig.

– I Bayern vil vi alltid vinne, og det gjelder også i treningskamper. Men ser du på troppen, lever vi fint med dette. Vi kan ta med oss noe positivt herfra, sa den ferske Bayern München-sjefen.

Alexander Sørloth spilte fra start i Leipzigs 1-0-seier over nederlandske AZ Alkmaar. Landslagsspissen ble byttet ut i pausen, og fra benken så han innbytter Lazar Samardzic score kampens eneste mål i det 51. minutt.

Det var Leipzigs første kamp etter at Jesse Marsch erstattet Nagelsmann som trener i klubben.

– En flott start, men vi har definitivt noe å jobbe med framover, sa Marsch etter seieren.

Håkon Evjen bidro for AZ Alkmaar og ble tatt av banen etter litt over en time.

