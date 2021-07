Tom Brady vant Superbowl med alvorlig leddbåndsskade

ntbsport

Et par dager etter 43-åringens historiske Superbowl-triumf 7. februar, ble det kjent at Brady måtte gjennom det som ble beskrevet som «en liten operasjon» for å fikse noe rusk i kneet. Det kan trygt sies å ha vært en stor underdrivelse.

For ifølge NFL.com var det indre leddbåndet til Brady helt røket gjennom hele sesongen som endte med hans sjuende Superbowl-trofé. Det var også hans første siden han byttet klubb fra New England Patriots til Buccaneers.

Ingen spiller eller NFL-lag har vunnet flere Superbowl-trofeer enn Brady, som regnes av mange som tidenes beste i NFL. Brady har vunnet Superbowl sju ganger, mens Pittsburgh Steelers og Patriots har vunnet seks hver. Alle seks titlene til Patriots kom selvfølgelig med Brady som quarterback.

Tross alderen og skaden, har ikke 43 år gamle Brady noen planer om å stoppe. I mars signerte han en ny avtale med Buccaneers på fire år.

(©NTB)