Sverige-legende gir seg i landslaget

Det opplyser Larsson selv på sin Instagram-konto, der han beskriver det å gi seg som landslagsspillere som en av de tøffeste beslutningene i karrieren.

– Min første drøm som liten gutt var å få representere Sverige en dag. 13 år, 133 landskamper og fem mesterskap senere mangler jeg ord for å beskrive den stoltheten og lidenskapen jeg har kjent hver gang jeg har båret drakten vår, skriver Larsson.

Han debuterte for Sverige i en landskamp mot Tyrkia i 2008. Senere samme år var han med til EM, og siden ble han fast landslagsmann. Han har også figurert som kaptein for laget.

Larsson skriver at det er på tide å la den nye generasjonen ta over, og at han spår en lys framtid for svensk fotball. Selv spiller han til daglig i Allsvenskan-klubben AIK.

