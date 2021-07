Celin Bizet Ildhusøy klar for PSG: – En drøm jeg har hatt lenge

ntbsport

Den franske storklubben bekrefter signeringen på sine nettsider. Ildhusøy har skrevet under en avtale som varer fram til 30. juni 2024.

Hun sier til NRK at det er et stort øyeblikk å kaste seg ut i profflivet.

– Det er en drøm jeg har hatt lenge å signere for en så stor klubb som PSG. Jeg vet det kommer til å bli tøft, men det er veldig spennende.

Både TV 2 og Nettavisen erfarte onsdag kveld at Ildhusøy ville ende opp i PSG. Laget har en stund jaktet på stjerneskuddet.

Takknemlig

Samme kveld spilte 19-åringen sin siste kamp for Vålerenga, da hun reddet ett poeng for klubben med en merkverdig utligning like før slutt. Med elleve minutter igjen av kampen mot LSK Kvinner smalt Emilie Woldviks klarering i hodet til Ildhusøy og videre i mål. Kampen endte 1-1

Noen timer etter kampslutt takket hun Vålerenga for alt Oslo-klubben har gitt henne.

«Det har vært en utrolig fin reise fra 2017 med juniorlaget til i dag med mål i min siste kamp for Vålerenga. Jeg er veldig takknemlig og heldig som har vært i Norges beste fotballmiljø», skrev Ildhusøy på Instagram.

Måtte gripe sjansen

Ifølge Nettavisen får Vålerenga et millionbeløp for å slippe Ildhusøy til PSG. Selv var hun ikke i tvil da hun vurderte de ulike alternativene som lå på bordet.

– Det var det beste tilbudet jeg fikk, og da var det bare å gripe sjansen, sier Ildhusøy til NRK.

Stortalentet står med flere aldersbestemte landskamper for Norge. I fjor høst var hun med i troppen til A-landslaget for første gang, men var ubenyttet reserve i 1-0-seieren over Wales i EM-kvalifiseringen.

(©NTB)